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İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarını paylaştı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine yakın mesafeden saldırılar düzenlediği ve bazı saldırılarda ise dron kullandığı görüldü.

- İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarını paylaştı

GAZZE - Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 65'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine yakın mesafeden saldırılar düzenlediği ve bazı saldırılarda ise dron kullandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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