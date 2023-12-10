Haberler ›› Güncel ›› İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarını paylaştı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarını paylaştı

10 Aralık 2023 20:40 Son Güncelleme: 20:41 Abone Ol

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine yakın mesafeden saldırılar düzenlediği ve bazı saldırılarda ise dron kullandığı görüldü.