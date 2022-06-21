İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen yaralı caretta caretta tedavi edildi - Haberler

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İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen yaralı caretta caretta tedavi edildi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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İztuzu sahiline yumurta bırakmak için gelen yaralı caretta caretta tedavi edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne yumurta bırakmak için gelen, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettanın arka bacağına saplanmış olta ve misina görevlilerce çıkarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne yumurta bırakmak için gelen, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettanın arka bacağına saplanmış olta ve misina görevlilerce çıkarıldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) yapılan açıklamada, ekiplerin sahillerde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin tespit edilen caretta caretta yuvasını gece boyunca nöbet tutarak, koruma altına aldığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Gece arazi çalışması sırasında yuva yapıp denize dönerken görülen dişi kaplumbağanın arka bacağına saplanmış bir olta ve misinayı fark eden gönüllümüz sayesinde yapılan küçük bir müdahaleyle olta ve misina çıkarıldı. Arazide bulunan koordinatörümüz Dr. Doğan Sözbilen ve merkez Veteriner Hekimlerinden Abdullah Başkan iğneyi çıkardı ve kaplumbağayı sağlıklı şekilde denize gönderdi. Olta ve misinalar, deniz kaplumbağalarının yüzgeçlerinin kopmasına veya boğularak ölmelerine neden olabiliyor. Eğer bu durumda bir kaplumbağaya rastlanırsa olta iğnesinin ucu kesildikten sonra iğne kolayca çıkarılabilir. Müdahale edilemeyecek bir durumla karşılaşırsanız hemen merkezimizi arayabilirsiniz."

AA / Durmuş Genç - Güncel

Araştırma Ortaca Muğla Güncel Haberler

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