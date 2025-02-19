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İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 Listesinde 14. Sırada

İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 Listesinde 14. Sırada
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Muğla'daki İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 yılı için hazırladığı 'Gezginlerin Seçimleri' listesinde Avrupa'nın en iyi plajları arasında 14. sırada yer aldı. Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olmasıyla dikkat çeken plaj, temiz denizi ve altın sarısı kumu ile öne çıkıyor.

Muğla'daki İztuzu Plajı, dünyanın en büyük seyahat platformlarından Tripadvisor'un 2025 yılı için hazırladığı "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14'üncü sırada yer aldı.

Avrupa'nın en iyi plajlarının sıralandığı listedeki İztuzu Plajı, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunuyor. 6 kilometre uzunluğundaki plaj, altın sarısı kumları, sığ ve temiz deniziyle dikkat çekiyor.

İztuzu'nu diğer plajlardan ayıran en önemli özellik ise caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olması.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, İztuzu Plajı'nın 2013'te The Times'ta "Avrupa'nın en iyi plajı" seçildiğini hatırlattı.

Tripadvisor'un 2020 seçmelerinde, İztuzu'nun 19'uncu sırada yer aldığını anlatan Yağmur, bu yıl da Tripadvisor'un 2025 "Gezginlerin Seçimleri" listesinde 14. sırada yer almasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Yağmur, herhangi bir yapı bulunmayan ve yıllardır doğası ƒkorunan plajın caretta carettaların yuvası olduğunu dile getirdi.

Her yıl mayıs-eylül ayları arasında binlerce caretta carettanın yumurtalarını bırakmak için İztuzu plajına geldiğini anlatan Yağmur, bu nedenle plajın bir bölümünün koruma altında olduğunu ve kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için özel önlemler alındığını dile getirdi.

Yağmur, Tripadvisor'un "Gezginlerin Seçimleri" listesinin de milyonlarca kullanıcının yorumları ve puanlarına dayanarak oluşturulduğunu kaydetti.

Antalya Konyaaltı Plajı 18'inci sırada

"Gezginlerin Seçimleri" listesinin 18'inci sırasında ise Antalya Konyaaltı Plajı yer aldı.

Konyaaltı Plajı da uzun bir sahil şeridine, berrak mavi sulara ve Toros Dağları'nın panoramik manzaralarına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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