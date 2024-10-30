İztuzu Plajı'nda Tedavi Edilen Caretta Carettalar Doğaya Salındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü DEKAMER'de, 3 caretta carettanın tedavileri tamamlandı. Uydu takip cihazı takılan 'Cumhuriyet', 'Sonsuz' ve 'Özgürlük' isimleri verilen deniz kaplumbağaları ile 10 yavru, vatandaşlar ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağa merkezimize getirildi. Bunlardan 360'ı tedavi edilerek doğal ortamına salındı. Merkezde halen 13 yaralı kaplumbağanın tedavisinin sürüyor. Denize bırakılan kaplumbağalar misina dolanması, olta yutma ve ağlara dolanma gibi sebeplerle tedavi edildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel