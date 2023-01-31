İZTUZU AÇIKLARINDA ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi İztuzu kumsalı açıklarında hayalet ağa takılmış, koluna saplanmış olta iğnesi bulunan ölü caretta caretta bulundu.

Ortaca Su Ürünleri Kooperatifi (ORSU) Başkanı Özay Akdoğan, İztuzu kumsalı açıklarında ölü caretta caretta bulundu. 80 santimetre boyunda, 42 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası kement haline getirilen bir halat yardımıyla çekilerek tekneye çıkartıldı. 35 yaşında olduğu tahmin edilen caretta carettanın üzerindeki hayalet ağa takılıp, suda boğularak hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Deniz kaplumbağasının önü kol altına saplanmış bir de olta iğnesi olduğu belirlendi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirildi.

Ölü deniz kaplumbağasını teslim alan DEKAMER gönüllüsü Erol Çalık, yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkacağını düşündüklerini söyledi. Çalık, hayalet ağların deniz kaplumbağaları için büyük tehdit oluşturduğunu belirtip, bu konuda ORSU ile ortak yürütecekleri bir proje kapsamında bu ağları dalgıçlarla tespit edip, toplayacaklarını söyledi. Çalık, topladıkları ağları çöpe atmayıp, farklı sektörlerde geri dönüşümde değerlendireceklerini söyledi.

Ölü deniz kaplumbağasını bulan ORSU Başkanı Özay Akdoğan, Hayalet ağlar deniz canlılarının en büyük düşmanı. Bırakma diye tabir edilen oltanın iğnesi bu hayvanın, ön koluna saplanmış. Büyük ihtimalle kurtulmaya çalışırken de suda bırakılmış hayalet ağa takılmış. Deniz kaplumbağaları, akciğerleriyle solunumu yaptıkları için nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekiyor. Aktivite seviyelerine bağlı olarak birkaç saat boyunca nefeslerini tutabilirler ancak ortalama dalışları 15-30 dakika arasında değişir. Muhtemelen ağa takıldığı için yüzeye çıkıp, nefes alamayınca can vermiş. Keşke daha önce fark edebilseydik, belki kurtara bilirdik dedi.