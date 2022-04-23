23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Zeynep Çelikkol - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla temsili "Çocuk Meclisi" oluşturdu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla temsili "Çocuk Meclisi" oluşturdu.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener koltuğunu 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Serra Yılmaz'a devretti, ayrıca meclis üyelerinin bulunduğu koltukları ise çocuklar doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle 2 yıldır evlerden balkonları süsleyerek kutlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu aktaran Özgener, şunları kaydetti:

"Bugün burada, yarının büyüklerini, başkanlarını, iş insanlarını, sanatçılarını, kısacası siz değerli çocuklarımızı dinlemek için bulunuyoruz. Sizler, ülkemizin, geleceğimizin asıl sahiplerisiniz. Bizlerin asli görevi ise, sizleri bekleyen görevler ve sorumluluklar için önünüzü açmak, sizleri daha donanımlı, bilgili, eğitimli ve tecrübe sahibi olmanız için tüm fırsatları seferber etmek. Bu koltuklara, yakın gelecekte sizler oturacaksınız. En büyük temennimiz, çalışmalarınızla, başarılarınızla, aldığınız bayrağı çok daha ileriye taşımanız. Bunu gerçekleştireceğinize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İZTO'nun oluşturduğu temsili "Çocuk Meclisi" etkinliği, Türk Bayrakları eşliğinde İzmir Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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