İzmir haber! İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (4)
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İzmir habere göre İZSU: BİRKAÇ GÜNE YAYILMASI GEREKEN YAĞIŞ 1 SAATTE DÜŞTÜİzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan sağanağın ardından açıklama yaptı.
İZSU: BİRKAÇ GÜNE YAYILMASI GEREKEN YAĞIŞ 1 SAATTE DÜŞTÜ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan sağanağın ardından açıklama yaptı. Karabağlar, Konak, Gaziemir ve Buca ilçelerinde etkili olan yağış sırasında 46 ev ve iş yeri için ihbarda bulunulduğu belirtildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 24 kanal aracı, 93 saha personeli ile sorunlu noktalara müdahale edildiği bildirildi. İZSU'dan yapılan açıklamada, taşkın olan bölgelerde kalıcı çözüme yönelik tespitler doğrultusunda harekete geçileceği kaydedildi. İklim değişikliğinin sonucu olarak birkaç güne yayılması gereken yağış miktarının yaklaşık 1 saatte düştüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Değişen yağış rejimi nedeniyle uzun kuraklık dönemlerinin ardından çok kısa sürede yüksek miktardaki yağışlar dünya genelinde benzer sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak dirençli bir şehir oluşturmak için yaptığımız tespitler doğrultusunda başta yağmur suyu ayrıştırma kanallarının imalatı olmak üzere çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Buca'da yağmur suyu imalatlarının tamamlandığı bölgelerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Uğur Mumcu Caddesi ve Vali Rahmi Bey Mahallesi'ni kapsayan yağmur suyu imalat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgenin yağmur sularını toplayan Kozağaç Deresi'nin ıslahı tamamlanmış durumda. Yıl sonuna kadar bu noktadaki sorun giderilecektir. İki noktada taşan Çamlık Deresi'ndeki soruna ise suyun akışını önleyen taşıt köprüleri ve dere içerisine izinsiz yapılan binalara ait kolonların neden olduğu tespit edilmiştir. Bunların çözümü için de yetkili kurumlarımızla temasa geçilmiştir."