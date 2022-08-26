İzmir haber! İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (4)

İzmir habere göre İZSU: BİRKAÇ GÜNE YAYILMASI GEREKEN YAĞIŞ 1 SAATTE DÜŞTÜİzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan sağanağın ardından açıklama yaptı.

İZSU: BİRKAÇ GÜNE YAYILMASI GEREKEN YAĞIŞ 1 SAATTE DÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan sağanağın ardından açıklama yaptı. Karabağlar, Konak, Gaziemir ve Buca ilçelerinde etkili olan yağış sırasında 46 ev ve iş yeri için ihbarda bulunulduğu belirtildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 24 kanal aracı, 93 saha personeli ile sorunlu noktalara müdahale edildiği bildirildi. İZSU'dan yapılan açıklamada, taşkın olan bölgelerde kalıcı çözüme yönelik tespitler doğrultusunda harekete geçileceği kaydedildi. İklim değişikliğinin sonucu olarak birkaç güne yayılması gereken yağış miktarının yaklaşık 1 saatte düştüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi: