İZSU'ya Çevre İhlalleri Nedeniyle 8 Milyon Lira Ceza Kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihaleye bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 81 ilde denetimler devam ediyor.

Ekipler, bir yandan İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Bilim Kurulu tarafından açıklanan İzmir Körfezi Eylem Planı'na göre gemi denetimlerini sürdürürken, diğer taraftan belediyeler ve sanayi tesislerinin arıtma tesislerini denetliyor.

Vatandaşların ihbarlarını da anında değerlendiren ekipler, önceki gün sosyal medyada paylaşılan "İzmir'de kırmızı akan dere görüntüleri" üzerine harekete geçti.

Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit etti.

Bu kapsamda, Çevre Kanunu uyarınca İZSU'ya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uygulandı. 17 Ocak'ta Tire İlçesi'ndeki denetimde Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edilmesi üzerine de İZSU'ya 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Eski Foça AAT'ye 3 katı ceza

Menemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi ve İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 lira idari ceza uygulandı.

İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 lira ceza kesildi.

Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtasıyla tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği belirlendi ve söz konusu tesise 1 milyon 671 bin 844 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nden (AAT) 10 Kasım 2024'te devreye alınan Sürekli Atık su İzleme Sistemleri'ne gelen alarm nedeniyle yapılan incelemenin sonuçları da belli oldu.

Analiz sonuçlarına göre azot ve fosfor parametreleri değerlerin üzerinde çıktı. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen Eski Foça AAT'ye, ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulandı ve 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

2024'te İzmir'de 4 bin 936 çevre denetimi yapıldı

Geçen yıl İzmir'de, 188'i İzmir Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerine yönelik, 4 bin 748'i sanayi tesislerine yönelik toplam 4 bin 936 çevre denetimi gerçekleştirildi.

Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 207 işletmeye 119 milyon 954 bin 899 lira idari ceza uygulanırken 23 tesis için faaliyet durdurma kararı alındı.

Bu cezaların 16 milyon 357 bin 685 lirası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 103 milyon 597 bin 214 lirası ise sanayi tesisleri kesildi. İzmir'de 2024'te gerçekleştirilen 9 bin 196 gemi denetiminde ise 12 deniz aracına 961 bin 293 lira ceza uygulandı.