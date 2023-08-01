İZSU, Körfez'deki sualtı canlılarını izlemeye başladı

İZSU Genel Müdürlüğü, yüzülebilir Körfez hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Körfez'deki sualtı canlılarındaki değişimi belgelemek üzere kapsamlı bir izleme çalışması başlatan İZSU, bu sayede canlı türlerinin dağılım ve nüfusundaki değişimi kayıt altına alabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yüzülebilir Körfez hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Körfez'deki sualtı canlılarındaki değişimi belgelemek üzere kapsamlı bir izleme çalışması başlatan İZSU, bu sayede canlı türlerinin dağılım ve nüfusundaki değişimi kayıt altına alabilecek.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yüzülebilir Körfez hedefiyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından Körfez'deki sualtı canlılarındaki değişimi belgelemek üzere kapsamlı bir izleme çalışması başlatıldı. Bu çalışmayla Körfez'de yaşayan canlı türlerinin dağılım ve nüfusundaki değişim izlenerek iyileşmenin ekolojik göstergeleri belgelenecek.

ÇEŞİTLİLİK KAYIT ALTINA ALINACAK

Körfez sualtı araştırma ve izleme çalışmaları çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İZPA, İzmir Körfezi'nde düzenli olarak sualtı araştırmaları yapacak ve Körfez'de bulunan sualtı biyolojik çeşitliliğin kaydını tutacak. Dalışlar sayesinde Körfez'de hangi türlerin bulunduğu, yeni eklenen veya sayısını artıran türler gibi birçok konuda veri toplanacak.

KİRLİLİK VE KOKU SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Körfez seferberliği, İzmir Körfezi'ni atık arıtma sistemleri gibi birçok unsurla temizlemeyi amaçlıyor. Seferberlik, İzmir Körfezi'ndeki geçmişten günümüze taşınmış kirliliği 3 aşamada kuşatıyor ve kalıcı çözümler üretiyor. İZSU, karada, kıyıda ve denizde yapılan ve birbirini tamamlayan 10 uygulama projesiyle 50 yıldır süren kirlilik ve koku sorununu ortadan kaldırıyor, İzmir Körfezi'ni sağlığına kavuşturuyor ve yüzülebilir Körfez hedefine ulaştırıyor.