İZSU, Bayram Tatilinde Talep ve Şikayetleri Yanıtsız Bırakmamak İçin Hazırlıklarını Tamamladı

İZSU Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda su ve atık su hizmetlerinin aksamaması ve şikayetlere yanıt verebilmek için gerekli tedbirleri aldı. Ekipler tatil süresince de görev başında olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bayram tatilinde olası talep ve şikayetleri yanıtsız bırakmamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda hem kent genelinde su ve atık su hizmetlerinin aksamaması hem de şikayet ve taleplere yanıt verebilmek için gerekli tedbirleri aldı. İZSU yetkilileri, yaşanabilecek sorunlara hızla müdahale etmek adına ekiplerin tatil süresince de görev başında olacağını ifade etti.

Alınan tedbirler çerçevesinde, su ve atık su hizmetlerine yönelik talep ve şikayetlerini bildirmek isteyen vatandaşlar, bayram tatili boyunca 185 Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekler. Yapılacak bildirimler doğrultusunda hareket edecek İZSU teknik ekipleri ise bayram tatili süresince görev başında olacak.