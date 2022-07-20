İzolasyon çalışması sırasında çatı yandı KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapılırken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapılırken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 11.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki işçiler ve binada oturanlar tahliye edildi. Darıca, Gebze ve Beylikbağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı kullanılmaz hale geldi.İzolasyon malzemesinin ateşle yapıştırıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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