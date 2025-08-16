İznik'teki Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan makilik yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, yangının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan makilik yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
500
