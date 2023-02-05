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İznik'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti, araçlar yolda kaldı

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İznik'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti, araçlar yolda kaldı

İznik'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti, araçlar yolda kaldı Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

İznik'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti, araçlar yolda kaldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

İznik ilçesine bağlı Kırıntı, Hacıosman, Candarlı, Elmalı, Gürmüzlü, Derbent, Tacir, Elbeyli mahallelerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç attı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda yaklaşık 250 tane araç mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen tuzlama ve kar küreme araçları sonrası yollar açılırken araçlarda mahsur kaldıkları yerlerden çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Bursa İznik Güncel Haberler

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