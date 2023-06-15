Üye Girişi
Haberler
İznik'te Villa Soygunu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İznik'te Villa Soygunu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarmanın kıskıvrak yakaladığı 3 villa soyguncusu mahkeme tarafından tutuklandı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi, villaya yakın güvenlik kameraları ve ilçe merkezindeki MOBESE kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı çalışma sonucunda şüpheli R.B., M.B. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarmanın kıskıvrak yakaladığı 3 villa soyguncusu mahkeme tarafından tutuklandı.

İznik ilçesine bağlı Çampınar Mahallesi'nde bulunan villada soygun gerçekleştiren hırsızlar, bahçe traktörü, TV, laptop ve bir çok değerli eşyaları çalmıştı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi, villaya yakın güvenlik kameraları ve ilçe merkezindeki MOBESE kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı çalışma sonucunda şüpheli R.B., M.B. ve F.B.'yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Jandarma Bursa İznik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title