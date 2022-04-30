İznik'te trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA - Şenol Poyraz - Güncel
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cumhur T. (45) idaresindeki 34 DD 1050 plakalı otomobil, İznik-Adapazarı kara yolunun Çiçekli köyü mevkisinde aynı yöne giden M.P'nin (73) kullandığı 16 H 6266 plakalı otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü Cumhur T. ile C.T. (20), M.K. (34) ve H.K. (33) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Şenol Poyraz - Güncel