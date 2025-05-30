İznik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, İki Asker Yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir otomobilin jandarma minibüsüyle çarpışması sonucu 25 yaşındaki sürücü Mert Torun yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile jandarma minibüsünün çarptığı kazada sürücü Mert Torun (25) hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahalllesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mert Torun'un kullandığı otomobil ile jandarmaya ait minibüs çarpıştı. Kazada Mert Torun olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber- Kamera: Hasan BOZBEY/ Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel