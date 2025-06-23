İznik'te TIR ile çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

İznik'te TIR ile çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
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BURSA'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, cenaze ise adli tıpa gönderildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. S.D. yönetimindeki 06 AB 8993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen R.A. idaresindeki 54 AR 239 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ö. (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücü S.D. ve yanında bulunan E.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

F.Ö.'nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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