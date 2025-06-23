İznik'te TIR ile Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan otomobilde bulunan F.Ö. hayatını kaybederken, sürücü S.D. ve E.Y. yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. S.D. yönetimindeki 06 AB 8993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen R.A. idaresindeki 54 AR 239 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ö. (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücü S.D. ve yanında bulunan E.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

F.Ö.'nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Haber-Kamera: İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir

"Tahran, ABD'ye hasar vermek için iki ülkeye daha saldırabilir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi

İki ünlü kıyma markası acil toplatılıyor! İçinden çıkan endişe verici
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.