İznik'te TIR ile Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Ağır Yaralandı

İznik'te TIR ile Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonet, TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki sürücü Emin Erel ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan kamyonetin sürücüsü Emin Erel (22), ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Boyalıca Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Emin Erel'in kullandığı 16 BGY 501 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hakan B. (54) yönetimindeki 35 HA 2375 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Erel, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Erel, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erel, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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