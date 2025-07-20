İznik'te Tarım Arazisinde Yangın

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Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

İznik ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

-Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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