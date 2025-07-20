İznik'te Tarım Arazisinde Yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

İznik ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

-Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa),