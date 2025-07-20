İznik'te Tarım Arazisinde Yangın: 1,5 Saatte Söndürüldü

İznik'te Tarım Arazisinde Yangın: 1,5 Saatte Söndürüldü
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Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

BURSA'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

İznik ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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