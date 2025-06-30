İznik'te Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için müdahalelerde bulunuyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İnikli mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel