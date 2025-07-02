İznik'te Tarihi ve Kültürel Projeler İçin Protokol İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve çevre düzenleme projeleri ile kütüphane için İznik Belediyesi ve bir holding arasında toplamda 200 milyon lira değerinde protokol imzalandı. Projeler, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine katkı sağlayacak.

Bursa'nın İznik ilçesinde hayata geçirilecek, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlayacak Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi için İznik Belediyesi ve bir holding arasında protokol töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi, sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek.

İznik Belediyesi ile Yılport arasında imzalanan ve toplam değeri 200 milyon lira olan protokolün imzaları, holdingin İstanbul'daki merkez binasında atıldı.

İmza törenine, holdingin yönetim kurulu başkanı Yüksel Yıldırım, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyum Kurucu Başkanı Emin Çakmak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve holding yetkilileri katıldı.

Her iki projeye sağlanan maddi sponsorluk desteğine ilişkin sözleşmeler, İznik Belediye Başkanı Usta ile holdingin yönetim kurulu başkanı Yıldırım tarafından imzalandı.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik'imiz için çok değerli iki projeye imza attık. Hem manevi değerlerimizi yaşatacak Abdulvahap Projesi hem de geleceğe ışık tutacak Kütüphane Projesine destek sağlayanlara İznik halkı adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yüksel Yıldırım ise İznik'e katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Toplumsal fayda sağlayacak bu projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. İznik gibi köklü bir şehirde bu çalışmalara destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.