İznik'te Tarihi Sur Yakınında Erkek Cesedi Bulundu

BURSA'nın İznik ilçesindeki tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu.

Yeşilcami Mahallesi Sanayi Sitesi'nin arkasındaki zeytinliğine giden kadın, tarihi surların dibinde hareketsiz yatan bir erkek görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinde cep telefonu bulunurken, telefonun şifresi olduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),