İznik'te Sazlık Alanında Yangın: Zor Anlar Yaşandı

İznik'te Sazlık Alanında Yangın: Zor Anlar Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir vatandaş çalılara takılarak zor anlar yaşadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına hortumla müdahale etmeye çalışan bir vatandaş çalılara takılınca zor anlar yaşadı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çıktı. Sazlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi, jandarma ve 2 arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, sazlığa girip hortumla müdahale etmeye çalışan kişi, çalılara takıldı. Burada zor durumda kalan kişi, ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesinden sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Efe Akman'ın yeni adresi şaşırttı

''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.