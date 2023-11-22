İznik'te Sahte Alkol İmalatı Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sahte alkol imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.A'nın sahte alkol imal edip sattığı bilgisine ulaştı. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramalarda ise çok miktarda sahte alkol ve silah ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, sahte alkol imal edip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde N.A'nın (69) sahte alkol imal edip sattığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri N.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan N.A'nın evinde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol, 30 litre rakı, 26 litre viski, 1,5 litre anason aroması, 42 boş şişe ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.