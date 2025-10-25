İznik'te Roma Dönemine Ait 437 Sikke Ele Geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında durumundan şüphelendikleri M.B'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan M.B'ye ait araçta yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 437 sikke ele geçirildi.

Yakalanan M.B'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.