İznik'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İznik'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İznik-Orhangazi kara yolunda Mert Torun (25) idaresindeki 41 AFA 533 plakalı otomobil ile Jandarma Uzman Çavuş R.D. (27) yönetimindeki 16 JAA 044 plakalı minibüs Boyalı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan R.D. ile minibüste bulunan M.A.A. (46), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.