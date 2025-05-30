İznik'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İznik-Orhangazi kara yolunda Mert Torun (25) idaresindeki 41 AFA 533 plakalı otomobil ile Jandarma Uzman Çavuş R.D. (27) yönetimindeki 16 JAA 044 plakalı minibüs Boyalı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan R.D. ile minibüste bulunan M.A.A. (46), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel