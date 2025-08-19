İznik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BURSA'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 10 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 2 uçak ve 4 arazözle müdahale eden ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 10 dönümlük alanın yandığı da belirtildi. Bölgede olası alevlenmeye karşı 3 gün boyunca nöbet tutulacağı öğrenildi.

'FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Orman yangını hakkında konuşan Bayındır Mahalle Muhtarı Halil Tuncer, "Yangına yardım etme amaçlı tankeri taktım geldim. Beşinci günde ikinci yangın bu. Kısa sürede kontrol altına alındı. Uçaklar, itfaiyeler ve tankerler bir anda müdahale edince çabuk söndü. Büyük bir felaketin önüne geçildi" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.