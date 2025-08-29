İznik'te Orman Dışı Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İznik ilçesinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
