İznik'te Makilik Alanda Yangın Çıktı

İznik'te Makilik Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesindeki Bayındır Mahallesi'nde çıkan maki yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.