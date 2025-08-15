İznik'te Makilik Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel