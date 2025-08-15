İznik'te Makilik Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
