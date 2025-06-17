İznik'te LPG Tankının Patlaması: 1 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde hurda deposunda meydana gelen LPG tankı patlamasında 1 kişi yaralandı. Olay sonrası çevrede panik yaşanırken, camlar kırıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İznik ilçesinde hurda deposunda bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay 16.00 sıralarında İnik ilçesinde atık malzemelerin toplandığı hurda deposunda meydana geldi. Depoda bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlama sesi çevre panik ve endişe yaratırken, olay yeri yakınındaki birçok esnafın işyerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel