İznik'te Kamyon Foseptiğe Düştü, Yaralı Yok

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde dolgu çalışması sırasında kum yüklü bir kamyon, zeminin çökmesi sonucu foseptiğe düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, kamyon iş makineleriyle kurtarıldı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak'ta meydana geldi. Bölgeye, kazılan temele kum getiren kamyon, zeminin çökmesi sonucu foseptiğe düştü. Sağ tarafı çukura giren kamyon, yan yatar vaziyette asılı kalırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kamyon, iş makineleriyle çukurdan çıkarıldı. Bölgedeki çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
