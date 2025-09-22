İznik'te Kamyon Foseptiğe Düştü, Yaralanan Yok

Haberler

Bursa'nın İznik ilçesinde dolgu çalışması sırasında kum yüklü bir kamyon, zeminin çökmesi sonucu foseptiğe düştü. Şoförün yara almadığı kazada, kamyon iş makineleri ile kurtarıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde dolgu çalışması sırasında kum yüklü kamyon, zeminin çökmesiyle foseptiğe düştü. Şoför yara almazken, kamyon iş makineleri ile çukurdan çıkarıldı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Yolu Sokak'ta meydana geldi. Bölgeye, kazılan temele kum getiren kamyon, zeminin çökmesi sonucu foseptiğe düştü. Sağ tarafı çukura giren kamyon, yan yatar vaziyette asılı kalırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kamyon, iş makineleriyle çukurdan çıkarıldı. Bölgedeki çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
