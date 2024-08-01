Üye Girişi
Haberler

İznik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Adapazarı yolu Karatekin Mahallesi'nde meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden E.E. (35) yönetimindeki 15 BEG 554 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen F.Ş. (47) idaresindeki 16 ALH 901 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobiller, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücülerden F.Ş. ile diğer araçtaki M.E. (34) ve çocukları E.E. (12) ile B.E. (15) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik Bursa İznik Bursa Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title