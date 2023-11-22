Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretip sattığı öne sürülen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda alkol ve silah ele geçirildi.

İznik'te Kaçak ve Sahte Alkol Üretimi Operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretip sattığı öne sürülen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yeni yıl öncesi Bursa'da jandarma operasyonlarını sıklaştırdı. İznik Göllüce Mahallesinde ikamet eden N.A'nın (69) evinde kaçak sahte alkol üretip sattığına dair ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Göllüce Mahallesinde ikamet eden N.A'nın (69) evinde kaçak sahte alkol üretip sattığına dair ihbarı değerlendirdi.

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 40 litre etil alkol, 29 şişe yapılmış halde 30 litre rakı, 5 şişe yapılmış halde 26 litre viski, 1.5 litre anason aroması, 42 adet boş şişe, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 66 Adet 7,65 mm tabanca fişeği, 47 adet 9 mm. tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonda şüpheli N.A. gözaltına alındı. - BURSA