İznik'te Kaçak Kazıda Göçük: 1 Ölü, 3 Yaralı

İznik'te Kaçak Kazıda Göçük: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanların üzerine toprak çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi son anda kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanların üzerine toprak çökmesi sonucu İ.Y. (38) yaşamını yitirdi, 3 kişi son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. ve A.Ç. E.U. ve M.S., define aramak için gittikleri arazide kaçak kazı yapmaya başladı. Bir süre kazı yaptıktan sonra bir anda göçük meydana geldi. A.Ç., E.U. ve M.S. göçükten son anda kaçarken İ.Y. ise toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan İ.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Y.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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