İznik'te İlkokul Öğrencilerinden Sahil Temizliği Etkinliği

İznik'te İlkokul Öğrencilerinden Sahil Temizliği Etkinliği
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Bursa'nın İznik ilçesinde, Elbeyli İlkokulu öğrencileri 'Doğa için buluşuyoruz' temasıyla düzenlenen Çevre Haftası Şenliği kapsamında sahil temizliği yaptı. Etkinlikte öğrenciler atıkları topladı ve ardından Çevre Andı şiirini okuyarak şarkılar söyledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde ilkokul öğrencileri sahil temizliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İznik Elbeyli İlkokulu öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Doğa için buluşuyoruz" temasıyla düzenlediği Çevre Haftası Şenliği kapsamında İznik İnciraltı Halk Plajı'nda kıyı temizliği yaptı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama Yapım Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler sahildeki atıkları topladı.

Sahil temizliğinin ardından öğrenciler sahilde Çevre Andı adlı şiiri okuyarak şarkılar söyledi.

Etkinlik bitiminde öğrenciler İznik Bursa MBR Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezerek, su artıma süreçlerini izledi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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