İznik'te İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki araç kafaya çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 16 AJN 996 plakalı SUV araç ile H.Ö. idaresindeki 16 RAN 01 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken, araçlarda bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA