İznik'te Fırtına Sonucu Kopan Ağaç Dalı Küçük Çocuğu Teğet Geçti

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan fırtına sonucu bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal, otomobilin şoför koltuğunun yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA