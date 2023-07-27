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İznik'te Fırtına Sonucu Kopan Ağaç Dalı Küçük Çocuğu Teğet Geçti

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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan fırtına sonucu bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal, otomobilin şoför koltuğunun yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Tragger Bursa İznik Güncel Haberler

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