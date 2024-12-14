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İznik'te Çimento Tankeriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İznik'te Çimento Tankeriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Okan K. olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Gültekin S. ağır yaralandı. Kaza sonrası tankerde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

İrfan G. (54), idaresindeki 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında Okan K, yönetimindeki 16 BRL 26 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Okan K, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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