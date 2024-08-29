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İznik'te çıkan orman yangınında 80 hektarlık alan zarar gördü

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Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınında 80 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

BURSA'nın İznik ilçesinde 2 gün önce çıkıp, dün söndürülen orman yangınında 80 hektarlık alan zarar gördü.

İznik'in Mecidiye Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta çıkan orman yangını, dün öğle saatlerinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan, 6 uçak ve 4 helikopterle havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın, tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, incelemede 30'u orman, 14'ü zeytinlik olmak üzere 80 hektar alan zarar gördü.

Diğer yandan Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, gece saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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