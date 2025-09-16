İznik'te Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde bulunan cesedin, Keramet Mahallesi'nden 29 yaşındaki Recep Kuzu'ya ait olduğu belirlendi. Kuzu'nun kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel