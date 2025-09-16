Haberler

İznik'te Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde bulunan cesedin, Keramet Mahallesi'nden 29 yaşındaki Recep Kuzu'ya ait olduğu belirlendi. Kuzu'nun kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

