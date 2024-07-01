İznik'te Bisiklet Kazası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu üzerinde bisiklet sürerken otomobilin çarptığı Kadir A. (10), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesinde yapımı devam eden çevre yolunun Sansarak Mahallesi, bağlantısında meydana geldi. Salman Beki (64) yönetimindeki 54 AKG 533 plakalı otomobil, bisiklet süren Kadir A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı kadir, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sürücü Salman Beki'yi gözaltına aldı.