İznik'te Atatürk İçin Lokma Dağıtıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir hayırsever, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde lokma dağıttı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında törenlerle anılırken, İznik ilçesinde yaşayan bir hayırsever lokma dağıttı. Vatandaşlar, ilçe merkezindeki lokma aracının önünde sıraya girerken, 'Mustafa Kemal Atatürk hayrına' yazısı dikkat çekti.
