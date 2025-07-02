İznik'te Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Kütüphane Projesi Protokolü İmzalandı

İznik'te Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Kütüphane Projesi Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Kütüphane Projesi için İznik Belediyesi ile Yılport arasında 5.2 milyon lira değerinde protokol imzalandı. Projeler, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde hayata geçirilecek Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi için İznik Belediyesi ve bir holding arasında protokol töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlayacak Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi, sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek.

İznik Belediyesi ile Yılport arasında imzalanan ve toplam değeri 5 milyon 200 bin lira olan protokolün imzaları, holdingin İstanbul'daki merkez binasında atıldı.

İmza törenine, holdingin yönetim kurulu başkanı Yüksel Yıldırım, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyum Kurucu Başkanı Emin Çakmak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve holding yetkilileri katıldı.

Her iki projeye sağlanan maddi sponsorluk desteğine ilişkin sözleşmeler, İznik Belediye Başkanı Usta ile holdingin yönetim kurulu başkanı Yıldırım tarafından imzalandı.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik'imiz için çok değerli iki projeye imza attık. Hem manevi değerlerimizi yaşatacak Abdulvahap Projesi hem de geleceğe ışık tutacak Kütüphane Projesine destek sağlayanlara İznik halkı adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yüksel Yıldırım ise, İznik'e katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Toplumsal fayda sağlayacak bu projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. İznik gibi köklü bir şehirde bu çalışmalara destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.