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İznik Gölü Sahilindeki Çamlıkta Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilindeki çamlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında İznik Gölü sahilindeki piknik alanında çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahaleyi BUSKİ'ye ait arıtma tesisi personeli yaptı. İtfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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