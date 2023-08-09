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İznik Gölü'nde top mermisi bulundu

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Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçılar gölün içerisinde top mermisi buldu. Mermi, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

İznik Gölü'nde top mermisi bulundu

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçılar gölün içerisinde top mermisi buldu. Hangi döneme ait olduğu bilinmeyen top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesinde göle giren balıkçılar gölün zemininde top mermisi olduğunu fark etti. Durum jandarmaya bildirildi.

Bomba imha ekipleri sevk edildi

Olay yerine Bursa İl Jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzman ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekip vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan teknik incelemenin ardından 75'lik top mermisi kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Vatandaşlar patlamanın olduğu bölgeye akın edip ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Güncel

İznik Gölü Bursa İznik Güncel Haberler

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