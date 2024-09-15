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İznik Gölü'nde Sürüklenen İki Çocuk Kurtarıldı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde pikniğe gelen aile, deniz botuyla gölde vakit geçiren iki çocuğunu kurtardı. Rüzgarla sürüklenen botta bulunan Hüseyin (11) ve Yasemin A. (7) çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bindikleri deniz botuyla sürüklenen 2 çocuk kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Bursa'dan Orhangazi'ye ailesiyle pikniğe gelen Hüseyin (11) ve kardeşi Yasemin A. (7), deniz botuna binerek gölde vakit geçirmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle kıyıdan açılan botun sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, suya atlayan Hüseyin'i alıp kıyıya getirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bazı kişiler, kıyıdan iyice açılan bottaki kız çocuğunu kurtarmak için göl sahilinden bir işletmeye ait tekneyle hareket etti. Kısa sürede yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bota ulaşan teknedekiler, çocuğu alıp kıyıya ulaştırdı.

Kızlarının kurtarılmasını sahilde gözyaşlarıyla izleyen anne ve babası, onu sağlıklı görünce büyük mutluluk yaşadı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yasemin A, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

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